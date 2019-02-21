В Гданьске снесли памятник капеллану «Солидарности»

В Гданьске активисты демонтировали памятник священнику Генрику Янковскому, которого подозревали в педофилии.

Скончавшийся в 2010 году Янковский был капелланом движения «Солидарность». За несколько лет до смерти в его адрес были выдвинуты обвинения в растлении несовершеннолетних, но судебного решения не последовало.

Против памятника высказывался убитый месяц назад мэр Гданьска Павел Адамович; в защиту своего коллеги выступили городские священники.

Активистов, организовавших снос, арестовали и предъявили обвинение в надругательстве над памятником.