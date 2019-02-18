Индо-пакистанский инцидент: Пакистан отозвал посла из Индии

Пакистан отозвал своего посла из Индии для консультаций, сообщил на странице в Twitter представитель МИД Пакистана. Это решение было принято на фоне обострения отношений между двумя странами. Разногласия усилились после теракта, который произошел в прошлый четверг в штате Джамму и Кашмир. После этого об отзыве посла из Пакистана сообщили власти Индии.

14 февраля террорист-смертник подорвал автомобиль рядом с колонной, перевозившей более 2,5 тыс. служащих индийской военной полиции. В результате теракта погибли более 40 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

После нападения Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических группировок. Исламабад в свою очередь все обвинения отвергает. После теракта Дели увеличил таможенные пошлины на товары, ввозимые из Пакистана. Теперь сборы составляют почти 200 процентов, что фактически означает запрет на ввоз товаров из соседней страны.

Штат Джамму и Кашмир уже многие остается предметом споров между Индией и Пакистаном. В регионе активно действуют группировки, которые выступают за независимость штата или за его присоединение к Пакистану.