Болгария: жизнь на грани выживания

Костадин, Ангел, Елена и Элька входит в число огромной армии восточноевропейских работников текстильной промышленности, которые трудятся не покладая рук за невысокую зарплату.

Швейная отрасль ЕС находится под постоянным давлением со стороны производителей дешевой продукции из Турции и из стран Азии и Африки. Есть ли еще шанс на выживание у предприятий Восточной Европы? Что ждет тысячи сотрудников, работающих на фабриках, которые зачастую расположены в структурно слабых регионах?

Ганс фон дер Брели, Euronews:

"5.30 утра, мы в Болгарии, перед зданием одной из крупнейших швейных фабрик в Европе. В то время как в Бангладеш текстильщики бастуют, требуя более высокой оплаты труда, люди здесь продолжают работать, хотя и получают не многим больше. Давайте посмотрим, что происходит внутри".

Многие международные бренды перенесли свое производство в Румынию и Болгарию. Швейная фабрика Pirin-Tex в основном шьет для Hugo Boss. Скорость очень высокая - за 5 секунд необходимо сшить штанину. Производительность - около 12 тысяч предметов одежды в неделю. Рабочие жалуются на нехватку времени. Мы получили информацию о том, что только одиннадцать из тысячи восьмисот работников выполняют норму.

"Мы что, европейские граждане второго сорта?"

Менеджер Марьяна Георгиева контролирует рабочий процесс и фиксирует ежедневную нагрузку. Она отправляет данные о квотах на каждый из тысячи семисот планшетов, установленных на рабочих местах.

"С помощью этой системы планшетов мы контролируем весь производственный процесс. Это лучшая система, какая у нас когда-либо была. Благодаря этим планшетам у нас есть возможность контролировать все: каждое отдельное действие, выполняемое сотрудниками, каждую текущую операцию, время, необходимое швеям для выполнения конкретной операции, а также используемые методы - благодаря планшетам мы обеспечили полный контроль".

Гоце-Делчев - сердце болгарской швейной промышленности. Этот небольшой город на юге Болгарии назван в честь легендарного балканского революционера. Мы встретились с работниками фабрики Pirin-Tex в штаб-квартире их профсоюза. Они возмущены низкими зарплатами. Лидер профосюза привел нам некоторые цифры.

"В среднем работники фабрики могут выполнить в срок лишь около 60 процентов плана. В зависимости от стажа, средняя чистая заработная плата составляет от 320 до 350 евро", - рассказывает Костадин Драгинов, лидер профсоюза "Подкрепа".

"Болгарские законы созданы для людей? Или они созданы для роботов? Мы работаем безостановочно: с такими правилами наш работодатель узаконил своего рода систему почти принудительного труда..." - жалуется работница фабрики Елена Марвакова.

"Мои отец и мать живут и работают за границей. Они уехали из Болгарии около двадцати лет назад. Но, несмотря на мой возраст, они считают, что должны мне помогать, и оплачивают половину всех моих расходов здесь, в Болгарии, чтобы я мог нормально жить", - рассказывает Ангел Станков.

"Я думаю, что наши коллеги в Западной Европе, когда услышат, сколько мы зарабатываем, рассмеются. Они просто не поверят в то, что такое возможно. И действительно, лучше смеяться, чем плакать... Но мы что, европейские граждане второго сорта? Мы плохие швеи? Мы что, едим меньше, чем наши коллеги, живущие в Западной Европе?" - задается вопросом Елка Карайлиева.

"В Болгарии существует большой парадокс: мы пытаемся бежать от низкой заработной платы, от плохих условий жизни и уезжаем за границу, чтобы работать в Великобритании, во Франции или в других странах... Но никто из-за рубежа не хочет приехать к нам и устроиться на работу... И если иностранный предприниматель хочет инвестировать в Болгарию, он сталкивается с нехваткой рабочей силы", - говорит Костадин Драгинов.

В Гоце-Делчеве живут менее 20 000 человек, с учетом близлежащих деревень получается 40 000. Как рассказал нашему корреспонденту мэр города, 2500 человек сейчас работают за границей, в основном в Западной Европе. Там они собирают урожай, строят дома, ухаживают за стариками.

За границу в поисках лучшей жизни

Мы связались по Viber с жительницей Гоце-Делчева Галиной. Она недавно переехала в Лондон. Там женщина шьет дешевые свитеры вместо элегантных костюмов. Семья Галины осталась дома в Болгарии.

Ганс фон дер Брели: "Добрый вечер, Галина! Расскажите, почему вы покинули Болгарию?"

Галина Георгиева: "У меня постоянно было ощущение, что я не человек, а машина. Ты приходишь домой с работы, ешь, спишь три или четыре часа. Я чувствовала себя полностью разбитой... Будто у меня на спине огромные валуны".

Ганс фон дер Брели: "Сколько вы зарабатывали в Болгарии и какая зарплата у вас сегодня в Великобритании?"

Галина Георгиева: "Там, в Болгарии, я испытывала огромный стресс. Я зарабатывала 530-560 левов - 260-280 евро. Здесь, в Лондоне, 1600 фунтов стерлингов - 1800 евро в месяц. В Болгарии мой работодатель не верил мне, когда я болела. Я заказывала специальные настойки и покупала лекарства, чтобы выдерживать такой ритм. Здесь, в Великобритании, я уже три месяца и чувствую себя намного лучше. В Болгарии нагрузки были слишком большими".

Будучи одним из основных клиентов Pirin-Tex, Hugo Boss часто направляет на предприятие специальные комиссии. Эта процедура называется "социальный аудит" и приносит хорошие результаты, сообщили Euronews в руководстве фабрики. На самом деле, у компании хорошая репутация в Болгарии: условия работы в других местах куда хуже...

Виден Киневирский знает каждую машину. Он был одним из 25 молодых инженеров, стоявших у истоков швейной фабрики. Его нанял Бертрам Роллманн, немецкий предприниматель, решивший отправиться на Восток.

"В начале 90-х годов фабрика находилась в Греции. Предприниматель, мистер Роллманн, искал альтернативную площадку, потому что в то время расходы на проживание и производство в Греции росли, а в Болгарии они были низкими. Всем известно, что в швейной промышленности наблюдается явная тенденция, когда производственные площадки переносятся из стран с высоким уровнем жизни в страны с низкими затратами", - рассказывает Киневирский.

Фабрика Pirin-Tex была построена на месте бывшего радиозавода. Когда Бертрам Роллманн решил сюда инвестировать, его встретили с распростертыми объятиями. Болгарская экономика рушилась - и швейное производство рассматривалось как выход из сложной ситуации. Всего за несколько лет число рабочих возросло до 3500 человек.

В 1922 году дед Роллмана основал мастерскую по пошиву одежды в Германии. Свою первую фабрику семья открыла в 1965 году. Позже производство было перенесено в Грецию, а затем в Болгарию.

"Прибыль, которую получают предприятия швейной промышленности, слишком мала, чтобы позволить себе много платить сотрудникам. Из-за этого в течение последних трех лет люди стали массово уезжать в другие страны. Это привело к разрушительным результатам - ежегодно из нашей компании уходят в среднем 600 человек. За последние три года рабочие уехали главным образом в Великобританию, в Германию, некоторые - в Швецию или в Испанию. Производители, базирующиеся в Болгарии, такие, как наша компания, получают около 5-7 процентов от розничной цены. Этого недостаточно, на самом деле. Это настолько мало, что люди, работающие на производстве, будь то в Болгарии, в Румынии, Сербии, Македонии или Албании, не могут достойно жить. С одной стороны, международные бренды настаивают на соблюдении европейских стандартов в социальной сфере, но с другой стороны, эти бренды не хотят платить в соответствии с этими требованиями", - жалуется Роллманн.

С 1990 года около 1,5 миллионов болгар покинули свою страну. Население значительно сократилось. В Болгарии сейчас живут около 7 миллионов человек, и миграция все еще продолжается.

Жизнь или выживание?

У нас тем временем назначена очередная встреча с Костадином, местным лидером профсоюза "Подкрепа" и его женой Зоркой. Сытая по горло тяжелыми условиями труда, Зорка покинула Pirin-Tex. Как независимая швея, сегодня она зарабатывает не намного больше, но, по крайней мере, она может следовать собственному рабочему ритму.

"Эта новая система производственных квот придумана не для нас. Мы не можем зарабатывать больше денег. Эта система вынуждает нас работать больше и быстрее. Но мы не успеваем выполнять квоты. Из-за этого люди впадают в депрессию, теряют мотивацию, не хотят больше работать, отчаиваются и задумываются об уходе с фабрики", - говорит Драгинов.

"На мой взгляд, это скорее система контроля за рабочими, а не система повышения производительности. Вы не можете реально повысить производительность с помощью этой системы. Контролируется не рабочий процесс, а сам работник. Все это делается для того, чтобы меньше платить работникам. В результате производительность снижается", - считает Зорка.

Местным жителям нужен дополнительный доход, поэтому они выращивают табак и продают фрукты, овощи. Правда, выращивание табака сейчас уже почти осталось в прошлом. Жить только на зарплату, получаемую на фабрике, невозможно, поэтому многие местные жители уезжают на заработки в Великобританию, Францию, Германию и другие страны.

"Сейчас зима, нужно отапливать дом. На весь зимний сезон мне необходимо около 600 евро. То есть только на отопление у меня уходят две зарплаты. На еду уже остается не так много. А ведь нужно еще платить за электричество, это еще 50 евро. Так что если вы хотите отложить деньги на образование детей, на какие-то непредвиденные расходы, на отпуск – это просто невозможно, если ваш единственный доход – фабричная зарплата. Благодаря продаже фруктов я надеюсь заработать еще немного денег, чтобы потратить их на образование детей. По сути эти фруктовые деревья – своеобразная подстраховка", - рассказывает Драгинов.

Болгария – страна с самой низкой минимальной зарплатой в Евросоюзе. В январе она выросла на 10 процентов – с 261 до 286 евро. Но это по-прежнему меньше, чем, например, в соседней Румынии, где минимальная зарплата – 440 евро. Что уж говорить про Францию, где люди получают от полутора тысяч.

Ивану 20 лет. Он только подписал свой первый трудовой контракт. До этого он зарабатывал на жизнь тем, что чинил друзьям компьютеры. Сейчас молодой человек следит за порядком в спортивном зале и занимается здесь хозяйственной работой.

"В Болгарии нелегко найти хорошо оплачиваемую работу. Я и еще 25 моих однокурсников окончили техникум по специальности IT-технологии. Но никто из нас не смог найти то, что искал, никто из нас не смог устроиться на хорошо оплачиваемую работу по профессии. В конце концов я подписал этот контракт. По крайней мере это что-то интересное", - говорит Иван.

Эмоции переполняли зрителей, когда они смотрели финал чемпионата Болгарии по гандболу. Матч проходил в этом зале. Фанаты так активно поддерживали свои команды, что после игры Ивану пришлось поменять несколько сидений. Свою работу, за которую молодой человек получает минимальный оклад, Иван нашел благодаря европейской программе, цель которой – борьба с безработицей среди молодежи.

"Болгария – беднейшая страна ЕС. Здесь люди зарабатывают евро в час, то есть 10 евро за день. В Германии или Франции 10 евро платят за час работы. То, что мы получаем за сутки, в Западной Европе зарабатывают всего лишь за час. В Болгарии молодой человек просто не может покинуть родительский дом после окончания школы. Как ты можешь найти свое собственное жилье, если даже твои родители получают минимальную зарплату? Это просто невозможно", - жалуется молодой человек.

После работы Иван показывает нам свой город - Гоце-Делчев. Молодому человеку хотелось бы увидеть мир, но денег на это у него нет. Многие болгары обожают участвовать в лотереях. Иван тоже не против попытать счастье, правда, позволить себе покупку билетов он может только дважды в год – на День Рождения и на Новый год. Но сегодня Иван решил сделать исключение.

Ганс фон дер Брели: "Что же, сегодня удача не на твоей стране. Может, в следующий раз. Какая твоя главная мечта?"

Иван Душков: "Если бы я выиграл прямо сейчас, я бы однозначно купил новую машину и отправился в путешествие, чтобы увидеть древние сокровища арабских стран".

Сейчас мы отправляемся на встречу с мэром Гоце-Делчева. После того, как Болгария вступила в Евросоюз, этот город получил от ЕС 50 миллионов евро на развитие инфраструктуры. Владимир Москов сейчас просит у Европейского Союза дополнительной помощи, которая пойдет на поддержку малых и средних предприятий. Москов – член оппозиционной социалистической партии.

Ганс фон дер Брели: "Болгария – одно из самых бедных государств ЕС. Что нужно сделать, чтобы в стране произошли реальные перемены?"

Владимир Москов: "У стран, которые недавно присоединились к Евросоюзу, есть одна общая проблема. Это низкие доходы населения. Нужно делать всё возможное, чтобы увеличить зарплаты в этих государствах. Нам необходима революция доходов. Тогда снизится уровень миграции. Если мы сможем устроить эту революцию, то люди останутся в Болгарии и мы сможем догнать западную Европу по уровню жизни".

Сосиски - слишком дорогое удовольствие

Следствие низких зарплат – низкие пенсии. Атлазе Штеревой 80 лет. Работать она начала, когда ей было всего 15. Девушка занималась посадкой деревьев. После свадьбы ее и ее мужа отправила в Советский Союз, где Атлаза работала поваром. Вернувшись в Болгарию, женщина получила работу на фабрике, которая делает застежки-молнии. Там она трудилась до самого выхода на пенсию.

Отправляясь в магазин, Атлаза идет к полкам с товарами первой необходимости. При этом женщина всегда внимательно следит за тем, нет ли каких-то акций и скидок.

Соседи называют Атлазу церковной бабушкой. Она хорошо считает деньги, поэтому помогает вести счета местного прихода.

Племянник Атлазы переехал в Испанию, племянница – во Францию. Но ее дети по-прежнему живут в Болгарии.

Атлаза Штерева: "Когда я получаю пенсию – это около 150 евро, я трачу треть на оплату счетов – электричество, лекарства. Это значит, что до конца месяца у меня остается около 100 евро на повседневные расходы. Когда я смотрю на витрины магазинов, я вижу множество вещей, которые я не могу себе позволить. К счастью, мне помогают дети. Без их поддержки я бы не смогла выжить. Я бедна как церковная мышь. Благодаря детям я хоть как-то могу отапливать дом, поэтому я не заболею. Дети покупают мне дрова".

Сейчас Атлаза с нетерпением ждет европейских выборов, которые пройдут в мае этого года.

"Со своей маленькой пенсией я не могу даже купить сосиски и мясо. Недавно я встречалась с подругами. Они и их мужья до сих пор работают. Они купили мяса и ветчины. Я на свою пенсию не могу купить ветчины.

"Мы не приемлем двойных стандартов"

Есть ли шансы спасти текстильную промышленность Восточной Европы и поднять зарплаты? Что насчет защитных пошлин, которые могут помочь местным производителям в условиях конкуренции с иностранными компаниями? Роллманн считает, что это плохая идея. Протекционизм приведет к росту коррупции и повышению цен.

"Мы останемся здесь. Мы не можем просто так покинуть это место. Здесь работают 1800 человек. Технологии, которые мы здесь создали, очень ценны для нас. Но может случиться такое, что однажды мы будем вынуждены запустить второе производство в другой стране, где-нибудь в Африке или в Центральной Азии, чтобы у нас была альтернатива для развития бизнеса в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Члены профсоюза устраивают очередную встречу, чтобы обсудить новые идеи. Что способно изменить ситуацию к лучшему? Какие есть предложения в преддверии выборов в Европарламент?

"Чтобы были реальные изменения, нужно изменить систему. Больше никакой сдельной оплаты труда. Мы должны получать деньги в зависимости от количества отработанных часов. Нужно выработать секторное соглашение для сотрудников текстильной отрасли. Коллега во Франции сказал мне, что он получает 9 с половиной евро в час. Это огромная сумма по сравнению с тем, сколько зарабатываем мы. Наша зарплата – это копейки", - жалуется Мария Канатова, работница текстильной промышленности.

"Что Евросоюз может сделать для нас? Он должен установить минимальный размер оплаты труда за час работы. И эта сумма должна быть одинаковой на всей территории ЕС", - убежден Ангел Станков.

"Мы не приемлем двойных стандартов. Мы не хотим, чтобы разные страны ЕС двигались с разной скоростью. Мы часть Евросоюза, и мы требуем, чтобы Европа установила общий для всех стран минимальный размер оплаты труда. И цены тоже должны быть одинаковыми по всей Европе", - говорит Елена Марвакова.

"Что нужно изменить? Я бы хотела, чтобы все молодые люди, которые уехали из Болгарии, вернулись домой. У меня есть ребенок, ему 21. Он уже два года живет в Германии. Я мечтаю, чтобы мой ребенок нашел хорошо оплачиваемую работу в Болгарии, чтобы он мог вести достойную жизнь здесь, у себя на родине, а не заграницей. Вот чего я хочу", - делится своими мечтами Карамфила Бойчева.