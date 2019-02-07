Забытый ребенок и выкуренная сигарета

Из-за сигареты американец чуть не потерял своего ребенка. Мужчина вышел на перрон железнодорожной станции, чтобы выкурить сигарету, оставив младенца в поезде. Но неожиданно, еще до того, как он закончил курить, состав двинулся в сторону следующей станции.

На помощь "горе-отцу" бросился другой пассажир. На кадрах видно, как он сначала пытался привлечь внимание мужчины, показывая ему знаками, что поезд скоро тронется. Когда же состав начал движение, он тут же побежал к двери, пытаясь остановить поезд.

Как сообщили в железнодорожной компании Кливлэнда, машинист узнал о произошедшем еще до того, как подъехал к следующей станции, которая находится всего в минуте пути. После этого машинист повернул назад, и отец смог воссоединиться с ребенком.