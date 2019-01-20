Соломенные медведи захватывают улицы английского городка Виттлеси, в графстве Кембриджшир. Здесь ежегодно проводится фестиваль, ранее популярный и в других городах.

По мнению историков, фестиваль Соломенного медведя сочетает в себе несколько древних праздников: проводы зимы, праздник урожая и плодородия, а также обряды, прогоняющие злых духов.

По современной традиции в субботу, начиная с раннего утра, по городу водят человека, одетого в соломенный костюм медведя. "Медведь" не гуляет сам по себе, его сопровождает одетый с иголочки человек в котелке – "дрессировщик". Перед каждым домом "медведь" танцует или показывает различные трюки, за что жители выносят ему угощение. Вслед за Соломенным медведем движется праздничная процессия. Несмотря на то, что обычай уходит корнями в язычество, в качестве музыкального сопровождения по традиции используются церковные гимны. Когда шествие доходит до паба в центре Виттлеси, там гуляющие и остаются. На следующий день процессия возобновляется, а затем соломенная "шкура" торжественно сжигается.

Straw Bear Festival всегда был очень популярен, но в 1909 году власти графства Кембриджшир запретили его как якобы пропагандирующий попрошайничество. Но во второй половине XX века праздник был возрожден и сегодня он входит в число наиболее самобытных английских традиций и обычаев.