Некоторые любят похолоднее

Традиционное для многих регионов мира новогоднее купание в Нью-Йорке проходит с особым размахом - с обязательный музыкой, яркими костюмами и артистами. Среди ныряльщиков - и гигантский белый медведь.

Неслучайно: купание проходит на Кони-Айленде, где с 1903 года успешно действует клуб любителей зимнего плавания с одноименным названием. Члены "Белого медведя" верят в живительную силу 7-градусного Атлантического океана: заплывы здесь устраивают из года в год.

Долго сидеть в воде необязательно: на берегу членов клуба ждут развлечения, музыка, угощения и вездесущие журналисты.