Ньюй-Йорк: голубой период

Сказочный, пульсирующий голубой свет в небе над Нью-Йорком, замеченный в ночь на 28 декабря, оказался не новогодней иллюминацией и не нашествием инопланетян. Как выяснилось, спецэффект стал результатом взрыва трансофрматора на электростанции в Квинсе. Необычное свечение длилось несколько минут. Очевидцы поспешили выложить фотографии в соцсети с пометкой: "Ночью светло, как днем".

Взрыв трансформатора и начавшейся за ним пожар были быстро локализованы, никто не пострадал.