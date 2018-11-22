Саутгемптон: в ожидании штиля после бури "брексита"

Саутгемптон - портовый город на южном побережье Великобритании, один из крупнейших на континенте пунктов морских перевозок, который имеет крепкие связи с Европой и остальным миром.

Эмма Джейнс открыла здесь салон для стрижки собак. Она говорит, что члентво в ЕС ни коим образом не способствовало развитию ее бизнеса, даже наоборот.

“А ещё это город, который в скором времени покинет Евросоюз. На референдуме в 2016 году почти 54% избирателей проголосовали за "брексит". В чём причина, и что думают местные жители о сделке Лондона с Брюсселем?" - передаёт с места событий наш корреспондент Дэймон Эмблинг.

"Пока это всё похоже на шутку. Я голосовала за "брексит", но теперь не знаю, что из этого выйдет, чем всё это закончится. Но стоит отдать должное Терезе Мэй. Она играет честно, она старается, стоит на своём", - утверждает предпринимательница.

Некоторые районы Саутгемптона входят в список беднейших в стране. В одном из них вот уже 60 лет живёт наш собеседник - Джон Макаллен. Как и многие другие местные жители, он желает, чтобы власти пересмотрели иммиграционную политику.

"Безусловно, мы очень рады видеть граждан Евросоюза, когда они приезжают к нам на отдых, привносят что-то - свои опыт, навыки. А вот если граждане ЕС приедут сюда, чтобы занять наши рабочие места, рады им мы не будем. Больше того: это станет для нас проблемой", - полагает 82-летний пенсионер.

Одни признаются, что запутались в происходящем из-за бесконечных споров по поводу соглашения с Брюсселем и кадровой чехарды в правительстве, другие - вовсе потеряли интерес.

"Что вы думаете о "брексите" в данный момент?" - спрашивает прохожих наш корреспондент.

"Мне надоело об этом слушать. Мне больше нечего сказать. Не хочу грубо выражаться", - отвечает эта женщина.

"У нас есть свои трудности. Лучше сначала решить собственные проблемы, а уж потом забивать голову другими", - уверен горожанин.

"Честно говоря, я не так много об этом знаю. Я в курсе некоторых событий. Но вокруг слишком много суеты. И я не понимаю, что всё это означает", - считает этот прохожий.

И всё же, голосование за "брексит" - признание в нелюбви к Евросоюзу или жители Саутгемптона таким образом выразили недовольство уровнем жизни?

"В городе наблюдается приток иммигрантов, особенно молодежи, студентов. В то же время зафиксирован спад в ведущих отраслях промышленности, в судостроении и т. д. - поясняет Гэвин Мидгли, профессор Саутгемптонского университета. - Кроме того, Саутгемптон пострадал от рецессии, политики жёсткой экономии. Я считаю, что это и привело к росту недовольства и разочарованию в нынешней ситуации”, - заключает он.

Голосуя за "брексит", жители Саутгемптона, не ожидали, что процесс будет столь долгим. Устав от бурь и штормов, они ждут, когда на море установится, наконец, штиль