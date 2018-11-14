Найден титанический аморфофаллус

Жители севера Суматры зажимают носы: им попался аморфофаллус титанический. Крупнейший в мире цветок — почти двухметровый — пахнет ядрёной смесью тухлых яиц и тухлой рыбы. Некогда на Суматре таких цветов было множество, но человек почти истребил его: и прямо — из-за запаха и формы, и косвенно — из-за уничтожения лесов.

Так что нашедшие цветок индонезийцы сначала даже не поняли, что́ им попалось. Они выложили фото диковины в социальные сети, и теперь на Суматру спешат учёные — тоже давно не видевшие аморфофаллус в естественной среде.