Кипр: открытие новых КПП на "зелёной линии"

Впервые за восемь лет на "зелёной линии" между севером и югом Кипра открылись два новых контрольно-пропускных пункта. В понедельник утром сотни греческих и турецких киприотов устремились к блокпостам, охраняемым миротворцами. Людям не терпелось отправиться по то сторону забора с колючей проволокой, разделяющего остров, увидеть оставленные в годы вооружённого конфликта дома, места, бывшие родными.

Первый КПП кипрские официальные лица открыли между населёнными пунктами Лефка и Аплики. Там в честь события устроили танцевальное представление. В тот же день начал свою работу КПП недалеко от деревни Дериния. Тем, кто проходил контроль, местные жители дарили оливковые венки и мандарины.