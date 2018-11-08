"Они оскорбляли мою семью, включая семью в "Интере", поэтому я так отреагировал". Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил свой жест с приложенной к уху рукой, обращенный трибунам в Турине после победы над "Ювентусом" в Лиге чемпионов накануне.
Жест Моуринью: "Они оскорбляли мою семью"
Жест Моуринью: "Они оскорбляли мою семью"
"Манчестер" стал первым английским клубом за 15 лет, одолевшим "Ювентус" в его родных стенах.
"Меня оскорбляли на протяжении 90 минут. Я никого не обидел своим жестом...ну разве что немного...Просто дал понять, что хочу слышать фанатов громче", - оправдался португалец.
"Манчестер", проигрывая по ходу матча после гола Криштиану Роналду, выдал яркую концовку, забив два гола, и отдалил автоматический выход туринцев в стадию плей-офф.
Борьба в группе H продолжается. На данный момент "Ювентус" лидирует в группе H с 9 очками, манкунианцы отстают от него на 2 очка
Отношения португальца с поклонниками "Ювентуса" имеют определенную историю. Моуринью был на протяжении двух лет наставником принципиального соперника туринцев - миланского "Интера".