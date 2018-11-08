Жест Моуринью: "Они оскорбляли мою семью"

"Они оскорбляли мою семью, включая семью в "Интере", поэтому я так отреагировал". Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил свой жест с приложенной к уху рукой, обращенный трибунам в Турине после победы над "Ювентусом" в Лиге чемпионов накануне.