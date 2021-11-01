Лига чемпионов: борьба продолжается

В Лиге чемпионов наступает пора решающих матчей группового этапа.

В группе Е "Бавария" принимает "Бенфику". Мюнхенцы на очень высоком уровне провели старт сезона по всем фронтам.

Подопечные Юлиана Нагельсмана лидируют как в Бундеслиге, так и в своей группе Лиги чемпионов после трех матчей, забив 12 безответных мячей.

"Я не думаю, что они так уж сильно поменяют игру, потому что у них все довольно хорошо получилось в первом матче. В прошлый раз в чемпионате против "Эшторила" у них были некоторые проблемы, и они играли не так стабильно как это было в первые восемь туров. Но это команда с высоким качеством, хорошим менталитетом и большим опытом. Особенно с (Николасом) Отаменди, (Яном) Вертонгеном и Рафой Сильвой, у которых много опыта. Они в хорошей физической форме Юлиан Нагельсман главный тренер "Баварии"

До начала турнира "Бенфика" не считалась явным претендентом на выход из группы, но кризис в "Барселоне" предоставил португальцам такую возможность. Каталонцы разгромно проиграли как "Баварии", так и "Бенфике".

"Барселона" без главного тренера едет в Киев, где сыграет с лидером украинского чемпионата "Динамо" и попытается восстановить репутацию.

В группе F итальянская "Аталанта" принимает "Манчестер Юнайтед", а испанский "Вильярреал" ждет в гости "Янг Бойз" из Берна.

Лидер группы G "Ред Булл" из Зальцбурга отправляется в немецкий Вольфсбург, а французский "Лилль" поборется за три очка в Севилье.

Санкт-Петербургский "Зенит" едет за реваншем к лидеру группы H "Ювентусу" в Турин, а аутсайдер шведский "Мальмё" попытает счастье у себя дома против лондонского "Челси".