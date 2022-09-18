Брата футболиста Поля Погба заключили под стражу за вымогательство

Французская полиция заключила под стражу Матиаса Погба — брата полузащитника "Ювентуса" и сборной Франции Поля Погба. Ему предъявили обвинения в "вымогательстве в составе организованной группы" и "сговоре в целях подготовки преступления".

Ранее Поль Погба сообщил следователям, что с марта получал угрозы от нескольких друзей детства. В частности, по словам футболиста, весной злоумышленники заманили его в квартиру и потребовали 13 миллионов евро за то, что якобы защищали его на протяжении 13 лет, и за то, что полузащитник перестал финансово их поддерживать.

В результате в апреле Поль Погба заплатил вымогателям около ста тысяч евро, а затем обратился в полицию, узнав среди членов банды старшего брата.

В свою очередь Матиас Погба в конце августа пообещал опубликовать откровенную информацию о Поле Погба, его агенте Рафаэле Пимента и форварде "ПСЖ" и сборной Франции Килиане Мбаппе. Оказалось, что речь идет о ситуации, когда Поль Погба якобы обратился к шаману с просьбой наложить проклятие на Килиана Мбаппе. По некоторым данным, у вымогателей оказалась флешка с видеозаписью об этом.