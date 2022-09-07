Лига чемпионов: ПСЖ обыграл "Ювентус"

В групповом раунде Лиги чемпионов французский ПСЖ стартовал с победы над итальянским "Ювентусом".

Двумя голами в первом тайме отметился нападающий парижан Килиан Мбаппе, ответный и единственный мяч туринцы забили на 53 минуте.

Ошибкой голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы воспользовался полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни. Итог встречи 2:1.

В другом матче в группе H португальская "Бенфика" обыграла израильский "Маккаби" из Хайфы со счетом 2:0.

Главный сюрприз в группе E преподнес "Динамо" Загреб, одолев на своем поле лондонский "Челси" со счетом 1:0 и возглавив турнирную таблицу. В другом матче "Ред Булл Зальцбург" и "Милан" разошлись миром, обменявшись голами в первом тайме.

В группе F мадридский "Реал" без труда одолел шотландский "Селтик" 3:0 даже в отсутствие Карима Бенземы, получившего травму в середине первого тайма.

В другой встрече донецкий "Шахтер" в гостях разгромил "Лейпциг" со счетом 4:1. Это второе крупное поражение немецкого клуба, за три дня до этого с таким же счетом в Бундеслиге он проиграл "Айнтрахту".

В группе G дортмундская "Боруссия" дома обыграла датский "Копенгаген" со счетом 3:0, а "Манчестер Сити" забил 4 безответных мяча "Севилье", дублем отметился новичок англичан Эрлинг Холанд.