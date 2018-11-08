Самолет выкатился за пределы ВПП в Канаде
Прибывший из Чикаго грузовой Boeing 747-400 SkyLease выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в канадском аэропорту Галифакс Стэнфилд. Инцидент произошел 7 ноября. Направлявшийся из США в Китай самолет совершил посадку в Галифаксе, чтобы забрать груз. Из-за неудачного приземления авиалайнер выкатился за пределы ВПП. Самолет получил значительные повреждения. Четверо находившихся на борту членов экипажа получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. После случившегося аэропорт Галифакс Стэнфилд сообщил об отмене рейсов и временно приостановил работу.