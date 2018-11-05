Культура
""Взаимодействие с объектом съемки приносит глубокое удовлетворение. Нам есть, чему поучиться друг у друга.""Эмили Гартуэйт
фотожурналист
Мир
"Печально, когда внутриполитические дрязги начинают сказываться на отношениях между ведущими державами."Сергей Лавров
Глава МИД РФ
"Нередко я работаю над съёмкой в очень сложных условиях. Но доверие моему внутреннему голосу избавляет весь рабочий процесс от стресса."Семра Севин
Фотохудожница
"Нужно сделать так, чтобы наши военные были боеспособны."Джозеф Лингел
генерал армии США
"Так называемые «народные журналисты» способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули"Владимир Путин
президент России
"Исходя из пошлин и торговых барьеров ЕС... мы введем пошлину в 20 процентов на все их автомобили"Дональд Трамп
президент США
"Это великий день. Греция теперь уверенно стоит на ногах"Пьер Московиси
еврокомиссар по экономике и финансам
"Люди имеют право высказывать своё мнение. Люди имеют право быть услышанными."Омар Раззаз
премьер-министр королевства Иордания
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Министра финансов угостили мороженым
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На Филиппинах пассажирка автобуса засняла сход оползня, который выворачивал с корнем деревья и полностью завалил дорогу.