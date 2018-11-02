Фестиваль кимчхи в Сеуле
Две тысячи человек собрались на одной из главных площадей Сеула, чтобы своими руками приготовить традиционное корейское блюдо - кимчхи. Его главный ингредиент – пекинская капуста, которую маринуют, добавляя красный перец, чеснок, имбирь и другие ингредиенты.
Фестиваль Кимчхи продлится три дня, за это время организаторы планируют приготовить 165 тонн лакомства. Если это удастся – событие войдет в "Книгу рекордов Гиннесса".
После того, как капуста должным образом замаринуется, ее раздадут бедным и бездомным. По официальным данным, в год на душу населения в Южной Корее приходится 36 кг кимчхи.