Год после смерти Каруаны Галиции: "Мы хотим справедливости"
"Мы хотим справедливости", "Коррупция убивает" - плакаты с такими надписями держали в руках участники акции, которая прошла в столице Мальты Валетте. Сотни демонстрантов призывали власти провести справедливое расследование убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.
Она погибла год назад в результате взрыва автомобиля. Каруана Галиция прославилась тем, что опубликовала материалы "панамского досье", в которых рассказывалось о коррупции в мальтийских властных структурах.
По делу об убийстве журналистки еще в декабре были арестованы три человека. Но имя заказчика так до сих пор и не было установлено. Министерство юстиции Мальты обещает выплатить миллион евро вознаграждения тому, кто сообщит информацию об этом человеке.