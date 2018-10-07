Кастельеры и «жнецы»
Сорок два «кастеля» — «человеческих за́мка» — построили в Таррагоне. Такие гимнастические башни, в возведение которых могут участвовать несколько десятков человек — традиционное искусству юга Каталонии, внесённое в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Соревнования в Таррагоне проходят раз в два года, и нынешнее — первое после референдума о независимости региона. Прямых лозунгов участники не высказывали. Но на арене был большой каталонский флаг, а собравшиеся пели «Жнецов» — гимн Каталонии.