Брызги расплавленного металла в китайском небе

Брызги раскаленного металла. Жители древнего китайского города Дайян и прибывшие на фестиваль туристы могли наблюдать, как металл температурой 1600 градусов по Цельсию взлетает в воздух, расщепляется на миллионы искр и гаснет в ночном небе.

Подготовка к такому масштабному зрелищу - не из легких. Организаторы начали готовиться к действу еще днем. Около 175 килограммов расплавленного металла необходимо для 20-минутного шоу. Причем обходиться с ним нужно как можно осторожнее.

В Дайян с начала праздничной недели в Китае каждый день съезжаются около 10 тысяч человек. Причем познакомиться с дневней китайской культурой можно не только ночью, но и днем. В городе проходят тематические мероприятия.