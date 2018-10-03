Тыквенные гонки
В Германии прошли "тыквенные гонки". На искусственном озере недалеко от немецкого Ойскирхена в земле Северный Рейн-Вестфалия собрались десятки азартных любителей этого оранжевого плода. Задача - оказаться самым быстрым гребцом в импровизированной лодке из тыквы. Тем, кто сам себе вырастил транспортное средство - а его минимальный вес должен составлять 250 кг - дополнительные баллы. Заплыв - 35 метров. Среди участников восемь мужчин и восемь женщин. Лучшие получат главный приз - 200 евро и славу лучшего "тыквенного гребца" в округе.