По Елисейским полям на ретро-автомобиле

Более 200 ретро-автомобилей и мотоциклов проехали по Елисейским полям на радость удивленным туристам 30 сентября. Таким образом городские власти решили отметить 120 годовщину Парижского автосалона - одного из старейших в мире. В пробеге приняли участие такие французские раритеты, как пожарный автомобиль 1920 годов и модели компании Hurtu, основанной еще в 1896 году и изначально специализировавшейся на производстве моторизованных экипажей. Глазам зрителей предстали и современные достижения французского автопроизводителя - например, мотоциклы Citroen 2017 года выпуска. Большинство моделей сегодня принадлежат частным коллекционерам и ассоциациям. Парижский автосалон откроет свои двери посетителям и профессионалам во вторник 2 октября.