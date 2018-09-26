Уилл Смит экстремально отметил 50-летие

Свое 50-летие голливудский актер Уилл Смит решил отметить в духе экшена. Он прыгнул с вертолета недалеко от Большого Каньона в штате Аризона. Артист готовился к этому трюку несколько месяцев. "Переход от невероятного страха к абсолютному блаженству", - так Смит описал свои чувства.

Актера поддерживали друзья и родные, они с замиранием сердца наблюдали за происходящим с земли. Увидеть "смертельный номер" в живом времени могли и подписчики Youtube-канала Уилла Смита.

Прыжок был совершен над территорией индейской резервации Навахо-нейшен. Благословить актера на этот "подвиг" пришел врач племени.