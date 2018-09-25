49 дней в открытом море

Юный индонезиец дрейфовал в море целых полтора месяца, но сумел выжить и дождаться спасения. 18-летний Алди Новел Адиланг рыбачил недалеко от острова Гуам на плавучем плоту с маленькой деревянной хижиной. Такие ловушки ставят на якорь в сотнях километрах от берега. По ночам в хижине должен гореть свет, чтобы привлекать рыбу. Случается, что трос не выдерживает сильного ветра и обрывается. Именно это и произошло: плот унесло в открытое море.

Запасы еды у юноши закончились в течение недели. Питался он выловленной рыбой и пил морскую воду, пропуская её сквозь одежду. Только через 49 дней дрейфующий плот заметил сухогруз Arpeggio, следовавший под панамским флагом, и спас юного рыбака.