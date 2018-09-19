Глава Danske Bank уходит

Глава Danske Bank Томас Борген объявил о своей отставке на фоне скандала с отмыванием денег в эстонском отделении. В заявлении директора отмечено, что его организация не смогла выполнить законные обязательства.

Датский банк в среду признал наличие клиентов, которые могут считаться подозрительными. Внутреннее расследование изучило дела более шести тысяч нерезидентов, пользовавшихся услугами эстонского отделения, и большинство из них взяты на заметку. Однако веские доказательства незаконной деятельности ещё предстоит найти.

Подозрения возникли после слияния с финским Sampo Bank в 2007 году; с тех пор, по данным датчан, через эстонское отделение прошло в общей сложности более 200 миллиардов евро, заметная часть которых могла быть связана с незаконной деятельностью граждан России и СНГ.

Датская пресса сообщает, что российский Центробанк ещё до слияния предупреждал датчан о подозрительной активности и прямо говорил о возможном отмывании денег, уходе от налогов и финансировании незаконной деятельности. Однако тогда Копенгаген, ссылаясь на данные эстонских финансовых органов, счёл такие сообщения необоснованными.