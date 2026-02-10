Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
АРХИВ: Водолазы в традиционных корейских костюмах ханбок выступают в честь предстоящего праздника Чусок.
No Comment

Видео. Южнокорейские дайверы отмечают Лунный новый год подводным шоу в Сеуле

Последние обновления:

Аквалангисты в традиционных ханбоках отметили приближающийся Лунный Новый год подводным шоу в одном из аквариумов Сеула.

В преддверии наступающего Лунного Нового года дайверы в ханбоках, традиционной одежде Южной Кореи, устроили подводное представление в аквариуме в Сеуле.

Во время выступления в большом резервуаре с водой они кланялись, махали и держали баннеры с поздравлениями посетителям с праздником.

За представлением из зала наблюдали семьи с маленькими детьми, а некоторые дайверы по ходу шоу также кормили морских обитателей.

Посетители отмечали, что представление стало для детей радостным событием и добавило праздничного настроения в период празднования Лунного Нового года.

