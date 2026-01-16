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Женщина согревается с чашкой горячего чая в пункте помощи, созданном для помощи людям во время отключений электроэнергии из-за регулярных авиаударов России по стране
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Видео. Война в Украине: как Киев справляется с зимними отключениями электроэнергии

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Украину ждёт очередная суровая зима: из-за российских ударов Киев остаётся без стабильного электричества и отопления. Жители идут в пункты обогрева.

В результате неоднократных российских ударов по энергетической инфраструктуре большие районы столицы остались без стабильного электроснабжения и отопления. Электричество теперь то появляется, то исчезает, зачастую лишь на несколько часов в день, пока температура опускается значительно ниже нуля.

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Городские власти сообщают, что сотни многоквартирных домов остаются без отопления уже несколько дней. Введены аварийные отключения электроэнергии, а ремонтные работы замедлены из-за холода. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию самой тяжелой, с которой Киев сталкивался за последние годы.

Чтобы справиться с ситуацией, жители обращаются к пунктам обогрева, открытым по всему городу. Там люди согреваются, заряжают телефоны, получают горячую воду и делятся едой. Другие теснятся в немногих квартирах, где еще есть электричество, пусть и ненадолго. Несмотря на усталость и раздражение, многие признаются, что у них нет иного выбора, кроме как приспосабливаться и продолжать жить.

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