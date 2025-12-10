Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Эвакуационный центр в провинции Сурин, Таиланд
No Comment

Видео. Напряженность в отношениях с Камбоджей сохраняется четвертый день

Последние обновления:

В Таиланде четвертый день идут столкновения на границе с Камбоджей; сотни эвакуированных укрылись в Сурине и не знают, когда смогут безопасно вернуться домой.

В спортзале в Сурине около 550 жителей вместе пережидают после того, как в воскресенье им пришлось бежать. Местные команды приносят еду и стараются занять детей, а прохладный сезон делает долгие часы слегка легче. И всё же многие переживают за дома и животных, которые оставили. Одна фермер сказала, что не может перестать думать о своих коровах, утках, собаках и кошках.

Оба правительства обещают стоять на своём, и переговоры кажутся далёкими. Для некоторых эвакуированных напряжение прежде всего эмоциональное: они пытаются понять, почему два соседа с давними тесными связями снова воюют.

