Видео. Напряженность в отношениях с Камбоджей сохраняется четвертый день

В спортзале в Сурине около 550 жителей вместе пережидают после того, как в воскресенье им пришлось бежать. Местные команды приносят еду и стараются занять детей, а прохладный сезон делает долгие часы слегка легче. И всё же многие переживают за дома и животных, которые оставили. Одна фермер сказала, что не может перестать думать о своих коровах, утках, собаках и кошках.

Оба правительства обещают стоять на своём, и переговоры кажутся далёкими. Для некоторых эвакуированных напряжение прежде всего эмоциональное: они пытаются понять, почему два соседа с давними тесными связями снова воюют.