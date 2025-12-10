Видео. Семьи находят убежище в Камбодже после столкновений на тайской границе

Новые столкновения вынудили семьи из деревень у границы с Таиландом искать убежище в районе Сиемреапа. Многие провели ночь в палатках, ожидая новостей о том, когда можно будет безопасно вернуться, и переживая за оставшихся там родственников и домашних животных.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Таиландские авиаудары и ракетный обстрел со стороны Камбоджи нарушили перемирие, заключенное в июле. Обе страны утверждают, что первой открыла огонь другая сторона. Боевые действия уже вынудили десятки тысяч людей покинуть приграничные районы по обе стороны границы.

Конфликт имеет глубокие корни. Камбоджа и Таиланд имеют общую 800-километровую границу и давнюю историю соперничества, а несколько древних храмов находятся в спорных зонах.

Министерство культуры Камбоджи заявило, что таиландские военные повредили храм Та Крабей, назвав это серьезным посягательством на культурное наследие.