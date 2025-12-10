Видео. Болгарские стеклянные украшения художников-инвалидов покоряют сердца

В Болгарии, в Пловдиве, работает небольшая мастерская, где люди с инвалидностью вручную изготавливают изящные стеклянные украшения. Каждое изделие начинается с простой трубки, нагретой над горелкой, затем стекло медленно выдувают и вращают, придавая ему форму. Команда работает круглый год, но спрос растет по мере приближения Рождества.

Для многих здесь стабильную работу было трудно найти. Освоение этого ремесла дает распорядок, навыки и чувство самостоятельности. Студия была создана в 2018 году ради этой цели, под руководством опытного стеклодува Ивана Станева, который почти пять десятилетий работает в профессии.

Украшения продаются онлайн и в небольшом магазине в Пловдиве. Покупателей из всей Болгарии и из-за рубежа привлекают их блеск и хрупкость, а также забота, вложенная в каждое изделие.