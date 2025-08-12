Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
ФОТОГРАФИЯ - Шаманы обращаются с просьбой по поводу острова в Амазонии, оспариваемого Колумбией и Перу
No Comment

Видео. Перуанские шаманы призывают не воевать из-за спорного острова

Последние обновления:

Шаманы провели в Лиме ритуал призыва к спокойствию на фоне спора за остров на Амазонке

Церемонию провели на вершине холма Сан-Кристобаль — одной из самых высоких вершин в окрестностях перуанской столицы. Шаманы называют холм «Апу» — местом силы.

Священнослужители призывают власти своей страны и соседней Колумбии воздержаться от эскалации и спокойно разрешить территориальный конфликт.

Речь идёт об острове Санта-Роса на Амазоке. На территории площадью 27 кв.км проживают около 3000 человек.

В июле этого года правительство Перу пересмотрело административные границы в регионе и официально включило остров в состав нового округа.

Лима настаивает, что территория была признана перуанской ещё в 1922 году. Власти же Колумбии обвинили соседей в нарушении договора 1934 года,.

Проблема же в том, что остров Санта-Роса был намыт рекой уже после заключения этих соглашений.

