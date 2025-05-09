Видео. Прага отметила День Победы реконструкцией восстания против нацистов

В Праге в четверг отметили День Победы масштабной реконструкцией Пражского восстания 1945 года против нацистов.

Около 400 человек, в униформе и с оружием того времени, воссоздали сцены уличных боев, которые ознаменовали освобождение города.

В мероприятии также участвовали оригинальные военные транспортные средства времен Второй мировой войны.

Мероприятие прошло в районе Нусле, где в последние дни Второй мировой войны происходили самые кровопролитные столкновения между бойцами сопротивления Праги и оккупационными нацистскими войсками.