«У нас впереди много дел»: президент Вучич уверен – членство Сербии в ЕС остается ключевым вопросом
Видео. Новости дня | 23 февраля — дневной выпуск
В ЕС почти каждый четвертый человек с инвалидностью сталкивается с финансовыми трудностями
Число жертв российских ударов по Киеву выросло до 18, среди них дети
«Моральный императив»: португальские активисты присоединяются к «Флотилии свободы»
Израильские военные называют эвакуацию города Газа "неизбежной"
Стрельба у католической школы в Миннеаполисе, погибли дети
Эксклюзив: Страны ЕС добиваются отмены торговых барьеров со средиземноморскими партнерами
Дания требует у США разъяснений по поводу агентурной деятельности в Гренландии
Сельское хозяйство будущего для увеличения поставок продовольствия и поиска решений
Проверка фактов: церковь перевозили в Швеции, а не в Норвегии
В Австралии ищут подозреваемого в убийстве полицейских
Жертвам наводнений и оползней во Вьетнамие и Таиланде стали не менее девяти человек
Нетаньяху впервые объявил о признании геноцида армян в Османской империи на фоне роста напряженности в отношениях с Турцией
SpaceX успешно провела десятый тестовый полет Starship
«Время выбирать между хаосом и ответственностью»
"Ваши учительница английского и физрук женятся": Тейлор Свифт сказала "да" Трэвису Келсу
Израильские активисты перекрывают шоссе, требуя прекращения огня
