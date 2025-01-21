Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В эаропорту Рим-Фьюмичино открылась крупнейшая в Европе солнечная электростанция

Солнечные батареи
Солнечные батареи Авторское право  (AP Photo/File)
Авторское право (AP Photo/File)
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Благодаря солнечной ферме, выбросы углерода в процессе работы аэропорта Рим-Фьюмичино, ежегодно будут сокращаться более чем на 11 тысяч тонн.

Аэропорт — не только комплекс, предназначенный для осуществления и обслуживания авиаперевозок. Воздушные гавани, как доказали в Италии, могут служить идеальным местом для установки солнечных батарей.

На днях международный аэропорт Рим-Фьюмичино представил свою новую солнечную ферму. Она расположена вдоль восточной стороны взлетно-посадочной полосы номер 3. Пятьдесят пять тысяч панелей образуют самую большую фотоэлектрическую систему в Европе.

Станция была открыта в присутствии министра энергетики Италии. Благодаря этому проекту, выбросы углерода в процессе работы аэропорта, ежегодно будут сокращаться более чем на 11 тысяч тонн.

Джильберто Пикетто-Фратин, министр энергетики Италии:

"Эта станция показывает, как можно прийти к углеродной нейтральности, и , как декарбонизация может быть достигнута не за счет жертв, а наоборот, а скорее за счет более современного и углеродно-нейтрального производства".

Помимо аэропортов, для реализации подобных проектов можно использовать и многие другие территории.

Джильберто Пикетто-Фратин, министр энергетики Италии:

"Речь идет о таких местах, как заброшенные карьеры или территории между автомагистралями и железнодорожными путями. В Италии так много участков земли, которые нельзя использовать для сельского хозяйства, и которые вместо этого можно перепрофилировать для подобных проектов".

Авиация считается вторым по величине источником выбросов парниковых газов в транспортном секторе. Используя свои территории для проектов возобновляемой энергетики, аэропорты могут играть важную роль в снижении зависимости от ископаемого топлива и вносить вклад в зеленый переход.

Марко Транконе, гендиректор ADR (Аэропорты Рима):

"У авиасектора есть свой собственный углеродный след, который меньше, чем у других секторов, но он существенен. Поэтому крайне важно найти решение и проводить политику, которая это поддерживает. Такие решения, как использование возобновляемых источников энергии, в основном фотоэлектрических систем, а также электромобилей для передвижения по аэропорту, являются частью "зеленого" перехода. Это лишь первый шаг в процессе, который приведет аэропорт к достижению нулевого уровня выбросов в ближайшие 4-5 лет".

Международный аэропорт Рим-Фьюмичино ежегодно обслуживает почти 50 миллионов пассажиров. Вот уже седьмой год подряд он назван лучшим аэропортом в Европе. Эта воздушная гавань, и вся Италия, надеются власти, могут стать моделью для роста зеленой экономики во всем мире.

