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Власти сицилийского города Агридженто запретили сувениры на тему мафии перед получением статуса культурной столицы Италии 2025 года

Архитектурный парк Долина храмов в Агридженто
Архитектурный парк Долина храмов в Агридженто Авторское право Siobhan Starrs/AP
Авторское право Siobhan Starrs/AP
By Rebecca Ann Hughes
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Запрет введен в связи с тем, что Агридженто станет культурной столицей Италии в следующем году и стремится привлечь внимание к своим культурным богатствам, а не к наследию мафии.

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В сувенирных магазинах итальянского острова Сицилия часто можно встретить товары на тему мафии - от магнитов и футболок до открывашек и рюмок.

Сицилийская мафия продолжает действовать на острове, занимаясь такими видами преступной деятельности, как вымогательство, наркоторговля и похищение людей.

Агридженто - город на юге Сицилии, который до сих пор борется с мафией, в 2025 году получит статус культурной столицы Италии.

В попытке изменить свой имидж и покончить с гламуризацией преступной организации, власти города решили запретить продажу сувениров на мафиозную тематику.

Сицилийский город запрещает сувениры на тему мафии

Мэр Агридженто Франческо Миччике ввел запрет на продажу сувениров с изображением мафии.

На сувенирах часто можно встретить изображения и символы преступной организации, в том числе сицилийцев в традиционной одежде, держащих в руках обрез ружья, известный как "лупара".

Власти надеются изменить представление туристов о городе и дать понять, что деятельность преступной организации не одобряется местными властями.

"Учитывая, что продажа подобных товаров на территории Агридженто унижает местное сообщество, которое на протяжении многих лет стремится к распространению культуры законности, я издал указ о запрете продажи предметов, восхваляющих или упоминающих в любой форме мафию и организованную преступность", - заявил мэр итальянской прессе.

Местная полиция получила полномочия проверять сувенирные магазины в городе и выписывать штрафы в случае обнаружения запрещенной продукции. Размер штрафа пока не уточняется.

Агридженто: будущая культурная столица улучшает имидж

Запрет связан с тем, что Агридженто готовится стать культурной столицей Италии в следующем году и стремится привлечь внимание к своим культурным богатствам, а не к наследию мафии.

Городской совет говорит, что культурная программа будет включать 44 новых проекта, которые исследуют отношения человека с природой.

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Город Агридженто представляет собой симбиоз античной, средневековой, барочной и современной архитектуры, и в нем есть интересный археологический музей .

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