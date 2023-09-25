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Скончался босс сицилийской мафии, находившийся 30 лет в бегах

Маттео Мессина Денаро
Маттео Мессина Денаро Авторское право HANDOUT/AFP or licensors
By Euronews
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Маттео Мессина Денаро считался главарем "Коза ностра". Хотя люди из его окружения утверждали, что это невозможно, так как он представляет клан из Трапани, в то время как традиционно "крестные отцы" родом из Корлеоне

Маттео Мессина Денаро, которого считали боссом сицилийской "Коза ностра" скончался в больнице города Л'Акуила в центральной Италии.

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62-летний бывший главарь мафии страдал от рака толстой кишки. Около двух недель он проходил паллиативное лечение.

Несколько дней назад он впал в кому, которую врачи считали необратимой.

Денаро был задержан в частной клинике в Палермо в январе этого года, скрываться от правосудия ему удавалось около 30 лет.

Ряд задержанных ранее мафиози из его окружения утверждали, что Денаро не мог возглавить "Коза ностра", поскольку представляет клан из Трапани, в то время как традиционно "крестные отцы" родом из Корлеоне.

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