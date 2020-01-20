Санья: ставка на экотуризм

Растущее число туристов обращают внимание на курорт Санья на острове Хайнань, настоящую природную жемчужину Китая. К услугам гостей - возможность исследовать береговую линию, горы, тропические леса этого уникального места. Сохранить природные богатства - задача номер один для региона, который делает ставку на устойчивое развитие и экотуризм.

... Залив Ялонг - это море и горы, покрытые тропическими лесами. Углубляясь в них, вы остаетесь один на один с природой. К вашим услугам - покой, бескрайние пейзажи, пение птиц. А еще - возможность остановиться в уникальном экокомплексе Bird’s Nest Resort. Его коттеджи, поднятые до уровня крон деревьев, гарантируют незабываемые впечатления и полное уединение.

Менеджер комплекса Джундан Хуанг поясняет: "Отель расположен в живописной зоне лесопарка "Тропический рай" в бухте Ялонг. Наш курорт стремится к полной гармонии с окружающей средой, мы учитываем это на всех этапах - от строительства до функционального управления инфраструктурой. Мы хотим, чтобы каждый наш гость мог полностью погрузиться в природу вдали от городского шума".

Какие решения для защиты окружающей среды принимаются на территории гостиницы?

"У нас действует немало технологий, ориентированных на бережное природопользование, - рассказывает Джундан Хуанг. - Например, установлен насос, который нагревает воду, забирая тепло из воздуха. У нас также налажено использование солнечной энергии, сбор дождевой влаги, очистка сточных вод. Мы призываем каждого гостя беречь окружающую среду, не использовать неразлагающиеся материалы".

Курорт популярен и у местных туристов, и у иностранцев. Айгуль с другом приехали за уникальным опытом из Казани. Девушка полна энтузиазма: "Мне нравятся эти потрясающие виды, нравится быть на свежем воздухе. Это замечательно. Уверена, что защищать природу очень важно, это - дело каждого из нас. Речь идет о нашем будущем, нашей жизни".

Этот отель не одинок в своей "зеленой" миссии. В январе на курорте Санья открывает двери еще один гостиничный комплекс - 1 Hotel, построенный с опорой на принципы бережного природопользования. На кухню отеля органические фрукты и овощи будут поступать с собственной фермы.

Санья делает ставку на увеличение числа гостей из-за рубежа. Одновременно курорт ищет пути эффективного сокращения отходов, их вторичной переработки. Еще одно важное направление - электротранспорт. Местный автобусный парк полностью обновится в ближайшие два года. 600 электробусов уже вышли на маршруты.

В регионе много делают и для защиты естественных природных жемчужин. Так, там создается уникальный заповедник. Sanya River National Wetland Park обещает посетителям спокойный и созерцательный отдых. Синь Ян, заместитель генерального директора муниципального бюро по экологии курорта Санья, рассказывает: "Защита экосистемы этого места - жизненно важная миссия и основа развития региона. Парк - существенный элемент этой концепции. Санья участвует в национальном пилотном проекте "без отходов". Курорт нуждается в помощи общества в том, что касается мусора, его вторичной переработки. Все граждане и все наши гости должны внести свой вклад".

Как его вносят, к примеру, организаторы обучающих экскурсий для школьников. Или волонтеры, регулярно проводящие субботников по очистке береговой линии. Их задача - не допустить попадания в воду пластикового мусора.

Цзисян Чжоу из ассоциации по сохранению океана "Голубая лента" рассказывает: "Мы активно сотрудничаем с местными туристическими компаниями, здесь, на курорте Санья, организуя совместные акции - посадку мангровых деревьев, к примеру, реализуем проекты по защите морских обитателей. Близ некоторых отелей, у популярных у туристов достопримечательностей размещаются плакаты с предупреждением о важности защиты моря. Общими усилиями мы надеемся сохранить этот уникальный уголок".

Найти баланс между развитием туризма и защитой окружающей среды может оказаться непростой задачей, но Санья решает ее творчески и эффективно.