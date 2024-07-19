Задержки и отмены рейсов из-за сбоя в работе Microsoft: приезжайте в аэропорт пораньше

Многие европейские аэропорты и авиакомпании сообщили о проблемах из-за технологического сбоя

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По всему миру произошел крупный сбой в работе систем Microsoft, что привело к проблемам у путешественников во время напряженного летнего сезона.

О проблемах сообщили авиакомпании, аэропорты, медиагруппы и другие виды бизнеса, поскольку их системы зависят от Microsoft.

Как это повлияет на путешествия?

Что можно посоветовать пассажирам?

Если вы собираетесь лететь сегодня, мы советуем следующее:

- Проверьте веб-сайты и приложения вашей авиакомпании и аэропорта, прежде чем отправиться в аэропорт, и следуйте всем полученным рекомендациям.

- Каналы социальных сетей авиакомпании и аэропорта также являются хорошим источником актуальной информации.

- Если похоже, что ваш рейс все же вылетит, приезжайте в аэропорт, как обычно, за два часа до вылета, если только ваша авиакомпания или аэропорт не посоветовали иного.

- Возьмите с собой в аэропорт воду и закуски, особенно если вы путешествуете с детьми или пожилыми людьми, на случай длинных очередей или других задержек.

- Очереди на пунктах контроля имеют тенденцию увеличиваться в таких ситуациях. Поэтому убедитесь, что в вашей ручной клади нет запрещенных предметов, чтобы не усугублять проблему.

Ryanair советует пассажирам приезжать в аэропорт пораньше

На официальном аккаунте Ryanair в Twitter появилось обновление, в котором говорится:

"В настоящее время мы испытываем перебои в работе всей сети из-за глобального сбоя в ИТ-системе третьей стороны, который не находится под нашим контролем. Мы советуем всем пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за 3 часа до запланированного времени вылета".

Похоже, что из-за сбоя пассажиры не могут пройти онлайн-регистрацию, как советует Ryanair:

"Если вы собираетесь лететь сегодня и еще не зарегистрировались на рейс, вы можете сделать это в аэропорту".

Европейские аэропорты, пострадавшие на данный момент

Амстердамский аэропорт Схипхол стал последним, сообщившим о задержках.

"Неполадки влияют на рейсы, вылетающие из Схипхола и прибывающие в него", - сообщил представитель аэропорта, добавив, что пока неясно, сколько рейсов затронуто.

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Тем временем в лондонском аэропорту Станстед некоторые регистрации проходят вручную, но "рейсы по-прежнему выполняются в обычном режиме".

"Наши основные операционные системы не пострадали", - сказал представитель аэропорта, но "некоторые услуги розничных платежных автоматов были затронуты".

В аэропорту Эдинбурга не работали табло вылета, а в главном здании терминала включилась пожарная сигнализация, которая, как предполагается, была вызвана той же компьютерной ошибкой.

Могут ли пассажиры потребовать компенсацию, если их рейс задержан или отменен?

На данный момент неясно, полагается ли пассажирам компенсация.

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Согласно европейскому законодательству, если рейс задерживается более чем на три часа или отменяется полностью, авиакомпания обязана предложить пассажиру другой рейс или предоставить ему полный возврат денег, а иногда и компенсацию.

Однако из этого правила есть исключения, например, погодные условия, поскольку они не зависят от авиакомпаний.

Пока неясно, кто понесет ответственность за сегодняшние крупные проблемы.

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