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Крупные сбои в работе Microsoft затронули пользователей по всему миру

Технологический сбой вызвал хаос в аэропорту Берлина
Технологический сбой вызвал хаос в аэропорту Берлина Авторское право Christoph Soeder/dpa via AP
Авторское право Christoph Soeder/dpa via AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Компании и банки по всему миру пострадали от крупного технологического сбоя: телеканалы прекратили вещание, отменены авиарейсы

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Масштабный технологический сбой затронул в пятницу пользователей Microsoft по всему миру, включая банки и авиакомпании, несмотря на то. что несколькими часами ранее компания заявила, что постепенно устраняет проблему, влияющую на доступ к приложениям и службам Microsoft 365.

Сайт DownDectector, отслеживающий сообщения пользователей о перебоях в работе интернета, зафиксировал растущие неполадки в работе сервисов Visa, ADT security и Amazon, а также авиакомпаний, включая American Airlines и Delta.

Как выяснилось, инцидент произошел после некорректного обновления ИБ-приложения CrowdStrike. Глава CrowdStrike Джордж Куртц заявил, что проблема была выявлена, изолирована и исправлена и что запущен процесс устранения неполадок: "CrowdStrike активно работает с клиентами, пострадавшими от дефекта, обнаруженного в одном обновлении контента для хостов Windows. Хосты Mac и Linux не затронуты. Это не инцидент безопасности или кибератака. Проблема была выявлена, изолирована и исправлена. Мы направляем клиентов на портал поддержки для получения последних обновлений и продолжим предоставлять полные и постоянные обновления на нашем сайте. Мы также рекомендуем организациям обеспечить общение с представителями CrowdStrike по официальным каналам. Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike".

Новостные издания в Австралии сообщили, что авиакомпании, телекоммуникационные провайдеры и банки, а также медиа-вещательные корпорации работали с перебоями, поскольку потеряли доступ к компьютерным системам. Некоторые новозеландские банки сообщили, что они также не работают.

Австралийские банки NAB, Commonwealth и Bendigo, авиакомпании Virgin Australia и Qantas, а также интернет-провайдеры и телефонные операторы, такие как Telstra, также сообщили о перебоях.

Новостные агентства в Австралии, включая ABC, не смогли выйти в эфир на своих теле- и радиоканалах и сообщили о внезапных отключениях компьютеров на базе Windows.

Британский телеканал Sky News остановил вещание в прямом эфире. "Мы приносим извинения за сбой в вещании. Мы надеемся восстановить сигнал Sky News в скором времени", - говорится в заявлении телеканала.

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта также приостановил работу из-за технических проблем. В настоящее время самолеты не могут ни взлететь, ни совершить посадку.

"Из-за технической неисправности есть задержки в обcлуживании. Полеты будут приостановлены", - отметила представитель аэропорта.

Авиакомпания American Airlines запретила взлет для всех своих самолетов из-за проблем со связью. По той же причине были приостановили полеты еще три авиакомпании США – United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines.

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