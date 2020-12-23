Транспорт будущего: как продать людям время?

Дубай развивается как столичный центр, и для того, чтобы город продолжал двигаться вперед, инфраструктура и сеть общественного транспорта должны были расширяться. Созданное в 2005 году Управление дорог и транспорта Дубая взяло на себя эту задачу.
За 15 лет сеть расширилась за счет метро, трамваев, автобусов, водных такси и сервиса попутных поездок, в том числе на электромобилях. Но в будущем появится еще один способ передвижения.
Вакуумные поезда
Транспортная система Virgin Hyperloop One включает в себя капсулы внутри вакуумных туннелей, перевозящих пассажиров на высокой скорости. Hyperloop вошел в историю в ноябре 2020 года, совершив успешную пассажирскую краткосрочную перевозку на полигоне в Неваде. Проект стоимостью в несколько миллиардов евро сократит время в пути между Дубаем и Абу-Даби с чуть более часа до примерно 12 минут. Значительные инвестиции в проект были вложены дубайской компанией DP World, глобальным поставщиком интеллектуальных логистических решений.
Транспорт будущего
Правительство Дубая сформировало Совет по транспорту будущего для оценки других возможных способов передвижения.
Совет по транспорту будущего нацелен на расширение использования общественного и прокатного транспорта и ставит перед собой цель к 2030 году совершать 25% поездок автономными видами транспорта. Управление дорог и транспорта также тестирует различные виды самоуправляемых транспортных средств и автономных решений. В ближайшем будущем Дубай планирует внедрить новую подвесную монорельсовую систему или sky pods, что кардинально изменит систему передвижений по городу.
В последние годы стремление к более экологичным, безопасным и комфортным видам транспорта только растет. Но с пандемией стала расти популярность личных видов транспорта. Такие, как этот автомобиль, электроскутеры и электовелосипеды, спрос на них только возрос.
Вместе они формируют решения "последней мили" для общественности и бизнеса, чтобы сделать первую и последнюю часть поездок более безопасными и быстрыми.
Цель дополнительной мобильности - многоуровневая. Это экономически выгодно. Это лучше для окружающей среды и безопаснее, а также сокращает время в пути.
Способы передвижения развиваются и меняются. И Дубай готов присоединиться к гонке за самыми лучшими видами транспорта, чтобы поддерживать город в движении.