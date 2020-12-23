Транспорт будущего: как продать людям время?

Дубай развивается как столичный центр, и для того, чтобы город продолжал двигаться вперед, инфраструктура и сеть общественного транспорта должны были расширяться. Созданное в 2005 году Управление дорог и транспорта Дубая взяло на себя эту задачу.

Дубай — это город с населением около трех миллионов человек, к нам ежегодно приезжает около 20 миллионов туристов, и наш главный приоритет заключается в том, чтобы эти люди могли передвигаться в первую очередь безопасно, но также бесперебойным и устойчивым способом Ахмед Бедросян исполнительный директор Управления дорог и транспорта Дубая

За 15 лет сеть расширилась за счет метро, трамваев, автобусов, водных такси и сервиса попутных поездок, в том числе на электромобилях. Но в будущем появится еще один способ передвижения.

Вакуумные поезда

Транспортная система Virgin Hyperloop One включает в себя капсулы внутри вакуумных туннелей, перевозящих пассажиров на высокой скорости. Hyperloop вошел в историю в ноябре 2020 года, совершив успешную пассажирскую краткосрочную перевозку на полигоне в Неваде. Проект стоимостью в несколько миллиардов евро сократит время в пути между Дубаем и Абу-Даби с чуть более часа до примерно 12 минут. Значительные инвестиции в проект были вложены дубайской компанией DP World, глобальным поставщиком интеллектуальных логистических решений.

Новые технологии сегодня - основа нашей экономики. Электронное правительство, умное правительство, порт используют все виды технологий. Так что нам это подходит. И я очень счастлив и горд тем, что нам удалось перевезти двух человек со скоростью 172 км/ч в туннеле, который был построен для этих целей Султан Ахмед бен Сулайем председатель Virgin Hyperloop

Транспорт будущего

Правительство Дубая сформировало Совет по транспорту будущего для оценки других возможных способов передвижения.

Вы должны рискнуть и первыми внедрить такие технологии. Конечно, это должен быть просчитанный риск. Но в конце концов, мы уже доказали в прошлом, что готовы рисковать. Мы провели, например, первое испытание автономного воздушного такси в 2017 году. Это также означает, что Дубай стремится стать одним из первых городов в мире, где будет введена служба автономных воздушных такси. Другое дело - адаптация. Я думаю, что мы уже доказали в прошлом, что мы очень гибкие. В нашего городе решения принимаются очень быстро, и поэтому мы способны оперативно корректировать и менять наши правила и политику по сравнению с другими городами, чтобы помочь внедрить эти технологии в будущем Ахмед Бедросян исполнительный директор Управления дорог и транспорта Дубая

Совет по транспорту будущего нацелен на расширение использования общественного и прокатного транспорта и ставит перед собой цель к 2030 году совершать 25% поездок автономными видами транспорта. Управление дорог и транспорта также тестирует различные виды самоуправляемых транспортных средств и автономных решений. В ближайшем будущем Дубай планирует внедрить новую подвесную монорельсовую систему или sky pods, что кардинально изменит систему передвижений по городу.

В последние годы стремление к более экологичным, безопасным и комфортным видам транспорта только растет. Но с пандемией стала расти популярность личных видов транспорта. Такие, как этот автомобиль, электроскутеры и электовелосипеды, спрос на них только возрос.

Вместе они формируют решения "последней мили" для общественности и бизнеса, чтобы сделать первую и последнюю часть поездок более безопасными и быстрыми.

Если взять личный транспорт, то мы фокусируемся на первой и последней миле, а значит удобстве поездок на скутерах. Не забывая при этом о безвредности для здоровья. Будущее мобильности, как я его вижу, - это удобство в начале и конце поездки. Когда вы выходите из дома, вы хотите быть уверены, что поблизости есть доступное средство передвижения. И вы можете сравнить их удобство с автомобилями. И я вижу, что за каршерингом и прокатом скутеров и велосипедов будущее Адам Риджуэй исполнительный директор One Moto

Цель дополнительной мобильности - многоуровневая. Это экономически выгодно. Это лучше для окружающей среды и безопаснее, а также сокращает время в пути.

Прелесть Hyperloop в том, что он соединяет города и поселки за считанные минуты. Пробки - это огромная проблема. Города расширяются, но существует пределы по возможному количеству автомагистралей, линий метро. Hyperloop - это продажа времени людям. Ведь единственное, что мы не можем купить в мире, - это время, а люди не хотят иногда часами стоять в пробке. Но если они едут из далеких городов, то это занимает много времени. И решение этой проблемы принесет Hyperloop Султан Ахмед бен Сулайем исполнительный директор Virgin Hyperloop

Способы передвижения развиваются и меняются. И Дубай готов присоединиться к гонке за самыми лучшими видами транспорта, чтобы поддерживать город в движении.