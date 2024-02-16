Налоги, запреты и TikTok: как популярные города Европы борются с туристами

By Euronews

От Венеции до Амстердама - властям популярных городов Европы приходится проявлять все большую изобретательность, чтобы справиться с чрезмерным наплывом туристов

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В 2025 году будет введена в действие Система авторизации въезда в Европу (ETIAS).

Она ограничит въезд путешественников из стран, не входящих в ЕС, в 30 европейских государств, включая Францию, Германию, Грецию, Италию, Португалию и Испанию. За подачу заявки придется заплатить 7 евро.

Тем временем популярные европейские города борются с проблемами чрезмерного туризма своими силами и не ограничиваются финансовыми решениями, такими как туристические сборы.

Некоторые из них уже применяют беспрецедентные и инновационные стратегии, направленные не только против толп туристов, но и на сохранение культурного наследия, защиту окружающей среды и поддержание качества жизни своих жителей.

Новые антитуристические меры в Амстердаме

В 2024 году Амстердам повышает туристический налог до 12,5 процентов от стоимости проживания. Это означает, что средний номер в гостинице стоимостью 120 евро будет облагаться налогом в размере 15 евро за ночь. Это самая высокая ставка в Европе. Ранее она составляла 7 процентов. Повышение касается всех заведений - от отелей до кемпингов.

Но на этом в Амстердаме не останавливаются. Город запретил въезд в центр автобусов весом более 7,5 тонн, за исключением тех, для которых были сделаны специальные исключения, а также увеличил налог для пассажиров круизных лайнеров, приезжающих в город на один день, с 8 до 14 евро на человека.

Город также запретил открывать новые пансионы в некоторых центральных районах, чтобы помочь решить растущую проблему с жильем.

Лодки с туристами в Амстердаме Canva

Париж вводит беспрецедентное повышение туристического налога

Туристический налог в Париже увеличивается на 200 процентов в 2024 году. По данным новостной сети France24, его повышение является частью плана правительства по финансированию развития общественного транспорта.

Город будет принимать Олимпийские игры 2024 года с 26 июля по 11 августа, которые привлекут внимание всего мира. Отели Парижа уже подняли цены на время проведения Олимпиады. Повышение налога еще больше увеличит стоимость проживания. Но поможет ли это бороться с чрезмерным туризмом?

Вместо ограничений и запретов Франция планирует использовать позитивный подход. "Если мы хотим уменьшить количество переполненных мест, мы должны предложить другие направления и другие туристические маршруты", - сказала Оливия Грегуар, министр-делегат по делам малого и среднего бизнеса, торговли, ремесел и туризма Франции.

Франция привлекает авторитетных людей из социальных сетей для продвижения менее посещаемых мест и надеется снизить интерес к более известным направлениям. Понимая значительное влияние этих людей, французское правительство стремится использовать их обширные сети, чтобы направить туристов к уникальным, не имеющим аналогов местам, таким как французские эко-домики или глэмпинги.

Венеция ужесточает правила проведения групповых туров

Венеция, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, все еще ощущает на себе давление чрезмерного туризма, несмотря на запрет больших круизных судов в 2021 году.

Чтобы бороться с наплывом ежедневных посетителей, итальянский город тестирует новый налог на въезд для туристов, которые приезжают сюда без ночевки. Каждый посетитель платит 5 евро в день с 8.30 утра до 4 часов дня. Город будет тестировать этот налог в течение 10 дней в мае, июне и июле 2024 года.

Венеция также объявила на своем официальном сайте, что ограничит туристические прогулочные группы до 25 человек и запретит громкоговорители, так как они создают помехи. Скорее всего, эти правила вступят в силу с 1 июня, одновременно с запуском кампании Detourism, направленной на популяризацию менее известной Венеции среди туристов.

Венеция может присоединиться к Риму и Флоренции в ограничении количества объектов краткосрочной аренды. В июне 2023 года Министерство туризма страны представило первый проект закона, регулирующего краткосрочную аренду жилья туристами по всей Италии, включая объявления Airbnb.

Суточный лимит для посетителей афинского Акрополя

В сентябре 2023 года министр культуры Греции Лина Мендони объявила о том, что ежедневный лимит посетителей музея Акрополя в Афинах составит 20 000 человек. Предыдущий средний показатель составлял 23 000 посетителей в день. Новая программа действует в пробном режиме до 1 апреля.

Она следует примеру многих других европейских достопримечательностей, которые в предыдущие годы ввели ежедневный лимит туристов, таких как Лувр в Париже, Национальный парк Каланки в Марселе, Вилла де Бальбьянелло на озере Комо или Старый город в Дубровнике.

Португалия может принять дальнейшие меры в отношении круизных линий

В конце декабря 2023 года Карлуш Моэдаш, мэр Лиссабона, объявил о введении нового туристического налога в размере 2 евро с человека для всех пассажиров круизных судов - такой же сбор платит каждый постоялец в отеле.

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Он добавил, что доходы от этого налога "будут использованы для уборки города, создания зеленых зон и представляют собой стратегию для будущего города". Новые сборы вступили в силу 1 января 2024 года.

Мэр также заявил, что если круизные операторы не будут соблюдать требования, он готов использовать свои полномочия, чтобы усложнить их въезд в город.

Эта позиция совпадает с заявлением, сделанным в конце года Португальским советом по туризму (Turismo de Portugal), который поставил устойчивость и аутентичность на первое место в своей стратегии продвижения на 2024 год. Этот подход включает в себя продвижение эко-домиков в Португалии и многих других экологичных и аутентичных путешествий.

Кроме того, впервые используется TikTok, чтобы вдохновить людей через различные каналы исследовать различные регионы Португалии, а не только Лиссабон.

А Дублин стремится увеличить количество туристов

Хотя некоторые европейские города по-прежнему остаются популярными туристическими направлениями, стоит обратить внимание на другие, которые предлагают не менее потрясающие впечатления, но где не так многолюдно. В 2024 году в некоторых городах даже были приняты меры для привлечения большего количества туристов.

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В декабре 2023 года аэропорт Дублина сделал важный шаг к расширению своих возможностей для приема растущего числа путешественников. Он подал заявку на увеличение годовой пропускной способности с 32 до 40 миллионов пассажиров. Этот шаг свидетельствует о том, что Дублин рассчитывает на увеличение числа посетителей Изумрудного острова.