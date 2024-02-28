Засуха в Испании: на Тенерифе объявят режим ЧС из-за нехватки воды

По мнению экспертов, острову грозят месяцы, а возможно, и годы критической нехватки воды.

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Власти Тенерифе в пятницу объявят в пятницу режим чрезвычайной ситуации с водоснабжением. Причина: низкий уровень воды в местных водохранилищах из-за отсутствия осадков. Сильная засуха охватила сразу несколько районов материковой Испании и Канарские острова.

Глава правительства Тенерифе Роса Давила сказала, что для острова это была одна из "самых сухих зим в новейшей истории". Решение касательно введения режима ЧС примут на пленарном заседании. Давила выразила уверенность в том, что все политические партии поддержат инициативу,

В пятницу на Тенерифе будет объявлена чрезвычайная ситуация с водой после пленарного заседания. Давила уверен, что инициатива получит единодушную поддержку всех политических партий.

По словам экспертов, острову грозят месяцы, а возможно, и годы критической нехватки воды.

Одна из самых сухих зим в истории

Согласно данным метеорологов, центральные районы Тенерифе переживают экстремальную и продолжительную засуху. И она может продлиться месяцы и даже несколько лет.

Тенерифе считается одним из самых зелёных Канарских островов. И в зимние месяцы местный климат обычно гораздо более влажный, нежели в этом году, особенно - в северной части. Но в этом сезоне там выпало чрезвычайно мало осадков.

За последние годы их объёмы сократились на 15-40 процентов. Испарение воды увеличилось на 10-25 процентов в сельскохозяйственных районах из-за повышения температуры.

В январе этого года средняя температура воздуха составила 20,9 °C, это самый высокий показатель за последние 60 лет.

Власти вынуждены принимать строгие меры

Экстремальные погодные условия заставили местное правительство принять меры, чтобы гарантировать подачу воды в засушливые летние месяцы.

По данным властей, по состоянию на 1 февраля водохранилища были заполнены на 34,6 процент, тогда как в то же время в прошлом году эта цифра составляла 52 процента.

Давила сказал, что "обеспечение водой граждан и сельской местности Тенерифе - это важный вопрос, на которыё не могут влиять политические предпочтения".

Вице-председатель Лопе Афонсо также предупредил, что засуха будет иметь "серьёзные последствия для сельскохозяйственного сектора".

Наряду с объявлением чрезвычайной ситуации в пятницу Совет по водным ресурсам острова Тенерифе и Министерство туризма планируют запустить кампанию по информированию населения и туристов об ответственном и экономном использовании воды.

В августе 2023 года засуха и сильная жара вызвали масштабные природные пожары, которые опустошили тысячи гектаров лесов.

Проблема национального масштаба

Тенерифе рассматривает разные методы борьбы с нехваткой воды, в том числе наращивание мощности водоочистных и опреснительных установок, чтобы увеличить поставки воды для сельского хозяйства и жилых домов.

На острове нет рек и очень мало плотин, поэтому на 80 процентов водоснабжение зависит от подземных источников.

Другие регионы Испании тоже столкнулись с проблемой нехватки воды. 1 февраля власти Каталонии объявили чрезвычайную ситуацию в связи с засухой в Барселоне.

В Андалусии летом ограничат использование воды в некоторых городах, включая Севилью и Кордову. От инициативы откажутся только в том случае, если там "хотя бы 30 дней подряд будет идти дождь", заявил глава региона.