Фальшивые таблички на испанских пляжах отпугивают иностранцев

Проблема чрезмерного туризма заставляет испанских активистов идти на нестандартные шаги

На пляжах испанского острова Мальорка в последнее время появились фальшивые предупреждающие знаки, отпугивающие англоговорящих туристов.

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Некоторые таблички говорят об "опасных медузах", "падающих камнях" или загрязненной сточными водами морской воде. Другие сообщают, что пляж закрыт, и сопровождаются знаком "купаться запрещено", или предупреждают, что дорога до него займет несколько часов, несмотря на то, что он совсем рядом.

Однако ниже несколько строк текста на каталанском языке мелким шрифтом показывают местным жителям, что эти предупреждения не соответствуют действительности. Они объясняют, что "проблема не в камнепаде, а в чрезмерном туризме" или что "пляж открыт, но только не для иностранцев".

Неофициальные предупреждающие знаки появились на пляжах Кала Морланда, Эс Кало, Кала Петита, Порто Кристо, Кала Мурта, Кала Магранер и Кала Бота.

Кто стоит за фальшивыми предупреждающими знаками?

Фальшивые знаки были установлены антикапиталистической группой Caterva, базирующейся в городе Манакор. Ее члены критикуют переполненные пляжи острова и привлекают внимание к проблеме чрезмерного туризма на Мальорке.

В своем сообщении в социальной сети X, ранее известной как Twitter, группа заявила, что кампания "заряжена юмором".

В заявлении, направленном в местную прессу, Caterva указывает на "отельеров и Рафаэля Надаля", которые виноваты в этом не меньше, чем правительство Балеарских островов. Испанского теннисиста критиковали за то, что в прошлом он владел на острове рестораном и туристическим бизнесом, чем "способствовал" притоку иностранцев.

Несмотря на заявления о том, что туризм дает рабочие места и приносит деньги местным жителям, группа утверждает, что экономические выгоды видят только богатые.

Во время COVID-19 дискуссия о чрезмерном туризме заглохла, так как число посетителей снизилось, но, начав восстанавливаться до уровня, предшествовавшего пандемии, и далее, Балеарские острова вновь ощущают на себе негативные последствия.

Caterva предложила бесплатно поделиться табличками со всеми, кто захочет их использовать.

Является ли чрезмерный туризм проблемой для Балеарских островов?

В 2022 году Балеарские острова Испании посетило более 16 млн человек. Только на Майорке в августе прошлого года побывало более миллиона туристов - больше, чем все население острова. По оценкам местных статистических институтов, в этом году число отдыхающих может достичь еще большего пика.

Переполненность курортов особенно велика в летний сезон, когда на самых популярных пляжах возникают войны за шезлонги и очереди.

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Туристы отдыхают на пляже на Мальорке AP Photo/Francisco Ubilla

Особой проблемой для островов уже несколько лет являются пьяные вечеринки и буйные туристы. Местные советы и правительство Балеарских островов пытаются контролировать ситуацию с помощью ужесточения правил и норм, но безуспешно.

Среди таких правил - запрет на курение на 28 пляжах островов, ограничение на количество алкогольных напитков, которые можно купить по системе "все включено", дресс-код для ресторанов и курортов, а также штрафы за неявку на заказанный ужин.

В начале этого года правительство Балеарских островов совместно с посольством Великобритании запустило кампанию, направленную против избыточного туризма.