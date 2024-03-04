Давай слетаем на Луну!

Вы когда-нибудь думали о полёте на Луну? Что ж, теперь вы можете осуществить эту мечту. И для этого вам вовсе не нужно быть астронавтом, не нужно проходить обучение в НАСА

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Центр Cité de l'Espace во французском городе Тулуза предлагает посетителям испытать всю гамму ощущений во время космического путешествия на симуляторе ракеты и лунохода.

Посетители центра делятся впечатлениями:

"Буря эмоций! Я вся дрожу от пережитого, а физически - и это правда - ты испытываешь совершенно потрясающие ощущения. И голова кажется такой тяжёлой!"

"Мы были действительно словно захвачены, приклеены к сиденью... Как только мы поворачивали головы, мы теряли ощущение севера и юга. Но это было так круто!"

Ветераны-астронавты и сотрудники НАСА готовы инструктировать туристические космические экипажи. Они говорят, что это реальный опыт.

Жан-Франсуа Клервуа, астронавт-ветеран:

"Что удивительно, так это то, что ускорения и замедления, через которые мы вас проводим, реальны. Это похоже на пребывание в настоящей ракете".

Аттракцион открылся на фоне серии новых беспилотных космических полетов на Луну. НАСА намерено организовать полёты на поверхность Луны в 2026 году.