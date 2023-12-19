NASA показало кошек из космоса

Бело-рыжий кот по кличке Тейтерс, принадлежащий одному из сотрудников НАСА - герой видео, переданного по системе лазерной связи МКС.

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Американское космическое агентство НАСА обнародовало видео кошек из космоса. Для передачи изображений в высоком разрешении была использована современная лазерная система связи на космическом корабле, находящемся на расстоянии 19 млн миль (31 млн километров) от Земли.

Видео долетело всего за 101 секунду. Оно было отправлено аппаратом на зонде НАСА "Психея". Эта лазерная технология уже использовалась для передачи других изображений из космоса, но они находились на гораздо более близком расстоянии.

Чтобы подготовиться, в частности, к отправке пилотируемых миссий на Марс, НАСА стремится чаще использовать лазерные системы вместо традиционной радиосвязи.