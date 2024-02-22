Отменили рейс? Вам обязаны помочь!

Задержка или отмена рейса может привести к выплате компенсации и других льгот в ЕС и Великобритании. Несколько полезных правил для пассажиров.

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В ближайшие месяцы сотрудники аэропортов и авиакомпаний по всей Европе планируют забастовку, в результате которой тысячи рейсов будут отменены или перенесены. Поскольку планы путешественников могут быть нарушены, им как никогда важно знать, что делать при отмене рейсов, поездов, длительных задержках и потере багажа. В случае забастовки перевозчика вы можете получить компенсацию, если вас не уведомили об этом не менее чем за 14 дней.

Каковы ваши права в случае отмены рейса?

При задержках и отменах рейсов авиакомпании обязаны информировать пассажиров и предоставлять питание и жилье (если задержка требует ночевки). По данным британского сайта Citizens Advice, если рейс подпадает под действие британского законодательства, авиакомпания даст вам возможность выбрать между возвратом денег или альтернативным рейсом в пункт назначения.

Если вы хотите лететь, вам подберут рейс, даже если он выполняется другой компанией. Правила в ЕС предусматривают, что если рейс задерживается на два часа и более, авиакомпания обязана предложить пассажирам помощь (питание, напитки и, при необходимости, размещение). При больших задержках пассажир может иметь право на финансовую компенсацию.

Can I claim compensation if my flight is cancelled or delayed? Canva

Какая компенсация и кому?

Вы можете потребовать компенсацию, если ваш рейс прибывает в пункт назначения с опозданием более чем на три часа. Сумма зависит от продолжительности полета. Права авиапассажиров действуют в ЕС:

если полет осуществляется в пределах ЕС и выполняется авиакомпанией ЕС или третьей страны;

если рейс прибывает в ЕС из-за пределов ЕС и выполняется авиакомпанией ЕС;

если рейс отправляется из ЕС в страну, не входящую в ЕС, и выполняется авиакомпанией ЕС или не входящей в ЕС.

Вам следует требовать компенсацию непосредственно у авиакомпании, а не у онлайн-сервиса, где был заказан билет.

Компенсация обычно не положена, если отмена или задержка рейса вызваны "чрезвычайными обстоятельствами", не зависящими от перевозчика, например экстремальной погодой.

Что делать, если я клиент турагентства?

Все компании, предоставляющие услуги в ЕС, должны соблюдать нормы защиты прав потребителей. Европейская сеть потребительских ассоциаций заявляет: "Если вы забронировали отпуск, арендовали автомобиль, жилье или перелет в ЕС, Норвегии или Исландии, а затем столкнулись с проблемами, ваши права потребителя помогут отстоять ваши интересы. Если ваш рейс отменен, багаж потерян, законодательство ЕС обеспечит вам возмещение ущерба".

Это общие правила, однако для клиентов турагентств часто действуют и дополнительные страховки. "Бронирование через профессионального агента дает вам уверенность в том, что вы защищены в случае каких-либо изменений в поездке", - сичтает Сара Дэвис, консультант по туризму из Life Begins with Travel.