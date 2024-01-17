By Euronews Travel

Нехватка доступного жилья привела к тому, что некоторые популярные города опустились в ежегодном рейтинге.

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Берн снова признан самым удобным для жизни городом Европы, согласно рейтингу экспертов.

Чистый воздух и безопасные улицы выводят столицу Швейцарии на первое место уже третий год подряд.

Аналитики консалтинговой компании ECA International, занимающейся вопросами мобильности, проанализировали более 500 городов по всему миру, чтобы выяснить, где экспаты чувствуют себя как дома.

"Благодаря высокому уровню развития инфраструктуры, минимальному загрязнению воздуха и низкому уровню преступности Берн является очень привлекательным городом для экспатриантов и их семей", - говорит старший аналитик по рейтингам местоположения Нил Эшман. "Швейцарские, голландские и скандинавские города составляют десятку самых удобных для жизни городов".

Берн выглядит красиво не только на бумаге: нет ничего удивительного в том, что люди стремятся посетить его великолепный Старый город на склонах Альп.

Однако в более широком рейтинге произошли интересные изменения: некоторые очень популярные европейские города опустились на несколько пунктов.

Копенгаген и Дублин опустились из-за проблем с жильем

Копенгаген, ранее занимавший первое место, опустился на пятую строчку в рейтинге городов 2023 года.

Не стоит сомневаться в несокрушимом очаровании датской столицы, но поиск доступного жилья - это, конечно, важнейшая составляющая города, пригодного для жизни.

"Копенгаген по-прежнему является прекрасным городом для экспатриантов, он остается очень удобным для жизни, но в последнее время здесь наблюдается нехватка подходящего жилья, из-за чего он немного опустился в рейтинге", - говорит Эшман.

Дублин также пострадал из-за проблем с жильем, что привело к его выпадению из первой десятки. Сейчас ирландская столица занимает 11-е место, тогда как еще десять лет назад она была на седьмом месте.

В какой-то степени она сама стала жертвой своего успеха - ведь популярные среди экспатов направления затем страдают от сокращения выбора подходящего жилья.

Проблемы с доступностью жилья также привели к тому, что Люксембург и Дюссельдорф выбыли из первой десятки по сравнению с 2013 годом. В случае Дюссельдорфа это усугубилось ростом показателя "социально-политическая напряженность", объясняет ECA, из-за возросшей угрозы террористических атак в Германии в последнее десятилетие.

Эдинбург и Лондон сохраняют свои позиции в рейтингах для экспатриантов

Эдинбург остается самым удобным для жизни местом в Великобритании, занимая 17-е место в общем рейтинге.

Другой шотландский город, Абердин, также занимает высокую позицию (24-е место), в то время как Глазго, расположившийся на 47-м месте, имеет менее высокие показатели из-за более высокого уровня преступности.

Лондон остается относительно стабильным в рейтинге, занимая 37-е место. "Столица остается очень привлекательным городом для экспатов, с отличными удобствами, развитой сетью общественного транспорта и возможностями для отдыха", - говорит Эшман.

Рейтинг ECA составляется на основе целого ряда факторов благоприятности жизни, включая такие особенно важные для экспатриантов, как доступ к социальной сети и местам отдыха и развлечений.