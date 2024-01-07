Boeing 737 MAX 9 поставили на прикол

США, европейские страны и Turkish Airlines приостановили эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX 9 после того, как у лайнера компании Alaska Airlines вырвало аварийную дверь во время полета.

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Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9. В субботу у самолета этой модели, принадлежащей компании Alaska Airlines, вскоре после взлета вырвало дверь аварийного выхода.

Самолет срочно вернулся в аэропорт Портленда. Никто из пассажиров не пострадал.

На основании этой директивы аналогичное решение приняли европейские страны, при этом в Европейском агентстве безопасности полетов отметили, что ни одна страна ЕС сейчас не использует самолеты этой модели.

Национальный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines также приостановил эксплуатацию пяти самолетов Boeing 737 MAX 9.

Большую часть самолетов этой модели эксплуатируют американские перевозчики - United Airlines и Alaska Airlines.

Весной 2019 года большинство мировых авиакомпаний уже приостанавливали полеты самолетов Boeing 737 MAX. Причиной этому стали две авиакатастрофы с участием этого лайнера: 29 октября 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а 10 марта 2019 года в Эфиопии - самолет Ethiopian Airlines, суммарно в обоих крушениях погибли 346 человек.