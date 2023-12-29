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"Боинг" просит затянуть болт в 737 MAX

"Боинг" просит потратить 2 часа на безопасность.
"Боинг" просит потратить 2 часа на безопасность. Авторское право Charles Krupa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Корпорации "Боинг" известно о незатянутой гайке как минимум в двух самолетах. Она призывает проверить остальные.

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Корпорация "Боинг" рекомендует перевозчикам поискать незакрепленный болт в системе управления рулем самолета 737 MAX. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на авиастроителя.

"Боинг" заговорил о потенциальной проблеме после того, как один из  его международных операторов обнаружил дефект во время планового технического обслуживания. Еще один незакрепленный болт нашли в не проданном пока самолете. В авиастроительной корпорации уточнили, что инспекция механизма займет не более двух часов на каждый борт.

Эксплуатация  737 MAX была приостановлена после двух катастроф. Авиастроитель   признал, что в обоих случаях на борту воздушных судов имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. Компания скорректировала систему, после чего США и другие страны одобрили возвращение лайнера в строй.

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