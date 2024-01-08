Испанку с разрешением на работу не пустили в Великобританию

Мария слетала на Рождество в родную Испанию, но британские пограничники не пустили её обратно. Гражданка ЕС ожидала решения по апелляции, которое должно урегулировать её статус. По её словам, на время рассмотрения дела ей выдали разрешение на работу.

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Британские иммиграционные власти отказали во въезде в страну 34-летней испанке Марии (это не настоящее её имя), которая живёт с мужем и родственниками в Бедфордшире, к северу от Лондона. На рождественские каникулы она летала в Малагу, где у неё недавно родилась племянница.

По словам гражданки Евросоюза, она предоставила необходимые документы, подтверждающие её право жить и работать в Соединённом Королевстве после брексита.

После ночного задержания в аэропорту Лутон Марию посадили на самолет и отправили обратно в Испанию. Сотрудники пограничной службы, как сообщается, заявили ей, что она "зря тратит время", если думает, что документы МВД, подтверждающие её право на пребывание в Великобритании, позволят ей въехать в страну.

"Я поехала домой, потому что у моей сестры родилась девочка, а буквально четыре дня спустя в аэропорту Лутона меня отвели в комнату для задержанных, забрали вещи и телефон и сказали ждать там", – цитирует Марию издание The Guardian.

Муж Марии вылетел в Испанию, чтобы поддержать супругу после того, как британские пограничники запретили ей въезжать в Великобританию как минимум в течение месяца.

"Я должна была вернуться на работу, но теперь моя жизнь рассыпается. Все мои вещи остались в Великобритании, собака, машина. Я проходила стажировку в качестве ветеринарного фельдшера, что было моей мечтой. Если я попытаюсь вернуться, будет ещё хуже", – говорит она.

Я могла бы сказать пограничникам, что я туристка, но это не так, и мне нечего было скрывать, поэтому я сказала им, что жду решения по апелляции и продолжаю работать в Великобритании. Мария

Этот инцидент высветил проблемы, с которыми сталкиваются граждане ЕС, чьи заявки на пребывание в Британии после заключения соглашения о брексите ещё не были утверждены.

Испанка с опозданием подала заявку на участие в программе ЕС-поселенцев (EU Settlement Scheme) в 2023 году. Однако в июне заяка было отклонено на основании того, что она не соответствует критериям.

После этого Мария подала апелляцию и получила от Хоум-офиса сертификат о подаче заявления (CoA). В документе говорится следующее: "Вы можете работать в Великобритании до вынесения решения по вашему заявлению в рамках схемы ЕС-поселенцев".

Мария жила в Британии с 2014 по 2018 год, затем, во время пандемии, находилась в Южной Африке, где её муж писал диссертацию. Жёсткие санитарные правила не позволили ей и её мужу вернуться раньше.

Согласно действующим правилам, Мария должна доказать, что перерыв в пребывании в Великобритании не был слишком длительным, чтобы это могло лишить её прав в соответствии с соглашением о выходе из ЕС.

В сообщении также уточняется: "У вас больше нет права на въезд в Великобританию, как это предусмотрено Положением о правах граждан (срок подачи заявления и временная защита) от 2020 года".

Мария отрицает это, утверждая, что в её нынешнем свидетельстве о подаче заявления чёрным по белому прописано её право работать в Великобритании, пока дело находится на рассмотрении.

В настоящее время она обратилась за юридической помощью.

Хоум-офис ранее заявлял, что для тех, кто пытается въехать в страну с документом CoA, проблема заключается не в праве на работу, а в доказательстве того, что они имеют право находиться в стране.

В МВД добавили, что отказ во въезде не равносилен депортации, которая препятствует повторному въезду в страну.

Форма CoA не даёт гражданину ЕС никаких прав на въезд в страну и выезд из неё, добавили чиновники.

С декабря 2020 года власти имеют право потребовать от обладателей CoA предоставить дополнительные доказательства их проживания в Великобритании, когда они проходят паспортный контроль.

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"Приоритетом для пограничных сил является обеспечение безопасности наших границ, и мы никогда не пойдем на компромисс в этом вопросе", – цитирует The Guardian заявление министерства.